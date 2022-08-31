Рязань, , 09:23 — REGNUM Группировка МЧС в Рязанской области усилена в целях защиты населённых пунктов Култуки, Малаховка и Сергеевка от перехода огня. Об этом сообщили журналистам 31 августа в ГУ МЧС по Рязанской области.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

По сообщению ведомства, в настоящее время на месте задействовано более 100 человек и 25 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет. Специалисты проводят проливку очагов, опашку, создаются минерализованные полосы. Также продолжается мониторинг лесопожарной обстановки с применением наземных группировок и авиации. Пожар распространяется по лесной подстилке, ситуация осложняется сильным ветром и жаркой сухой погодой.

На 31 августа в Рязанской области запланирована работа пяти воздушных судов: Ми-8 и Во-105 от МЧС России, а также двух ВК117С-2 и Ка-32 от Московского авиационного центра. В общей сложности в тушении природных пожаров в Рязанской области задействовано более шести тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Павел Малков заявил о сокращении группировки на ликвидации пожаров. Однако позже, утром 30 августа, стало известно о сильном верховом пожаре в районе деревни Култуки. 30 августа на заседании правительства региона он сообщил, что предстоит тщательно разобраться в причинах возгорания.