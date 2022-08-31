Донецк, 31 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ за сутки погибли два человека, ещё десять ранены. Об этом 31 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 30 августа до 08:00 31 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и ещё десять мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.

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