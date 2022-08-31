Кызыл, 31 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Жители и трудовые коллективы Тувы с начала специальной военной операции отправили на Донбасс около 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Гуманитарная помощь для жителей Донбасса. Тува

Часть помощи, как отмечается, адресована военнослужащим из республики, участвующим в СВО.

«Остальной груз составляют продукты и вещи для жителей освобожденных территорий. Среди отправлений — продовольствие, одежда, белье, обувь, медикаменты», — добавили в правительстве.

На днях на запад отправилась очередная партия груза, в которую вошли индивидуальные средства гигиены, портативные зарядные устройства, термосы, плащи и палатки, газовые баллоны и горелки.