Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Николас Кейдж присоединился к проекту фильма студии A24 «Сценарий мечты» (Dream Scenario). Об этом 31 августа сообщает портал Screen Rant.

Николас Кейдж nicolas genin

Снимать картину будет норвежский режиссёр Кристоффер Боргли, в качестве продюсеров проекта выступают Ларс Кнудсен и Ари Астер, снявший два самых известных фильма A24: «Реинкарнация» (Hereditary) и «Солнцестояние» (Midsommar). Пока нет информации о сюжете «Сценария мечты», а также о том, какого персонажа сыграет Кейдж.

Напомним, в последние два года Николас Кейдж снялся сразу в нескольких интересных фильмах: «Свинья», «Узники страны призраков», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Перекрёсток мясника» и «Старый путь». Сейчас актёр участвует в проекте режиссёра Криса МакКея «Ренфилд» на основе романа «Дракула» Брэма Стокера.

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