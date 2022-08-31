Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Представитель Федеральной резервной системы США подтвердил намерение и далее повышать процентные ставки для обуздания инфляции и заявил, что, скорее всего, ФРС придется поднять процентную ставку «значительно выше» 2,5-3% и удерживать ее на таком уровне до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью Wall Street Journal 30 августа.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Я вижу, что нам необходимо придерживаться определенной политики — снижать инфляцию, согласовывать спрос и предложение — это займет больше времени и продолжится и в следующем году, — сказал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в ФРС США, Джон Уильямс в интервью. — Исходя из того, что я вижу в данных по инфляции, и того, что я вижу в экономике, должно пройти довольно большое время, прежде чем я ожидал бы увидеть корректировку ставок в сторону понижения».

Процентные ставки, объяснил Уильямс, должны превышать уровень инфляции, которая, по его прогнозу, в 2023 году составит 2,5-3%, поэтому ставки должны быть «значительно выше» этого значения.

По словам Уильямса, решение центробанка США о величине очередного повышения ставки на заседании 20–21 сентября — на 75 или 50 б. п. — будет зависеть от поступающих данных, в том числе ежемесячного отчета о рабочих местах и индекса потребительских цен.

Однако сентябрьское решение также будет зависеть от мнения глав ФРС о том, какими процентные ставки должны быть к концу 2022 года.

«Если исходя из данных станет ясно, что к концу года нам необходимо значительно повысить процентные ставки, то, очевидно, это повлияет на решение на любом конкретном заседании, — сказал Уильямс. — Нам придется проводить ограничительную политику в течение какого-то времени… чтобы снизить инфляцию и удержать ее в этом положении».

Целью этих действий ФРС, как заявил Уильямс, является уровень инфляции в 2%.