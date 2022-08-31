Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за циклона «Орнелла» за минувшие сутки выпало более 23 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Промежуточные итоги непогоды подвели 31 августа в ГУП «Водоканал».

Дарья Драй ИА REGNUM Под проливным дождем

«За сутки среднее количество осадков, выпавших в городе, составило более 23 мм — 30% от месячной нормы. Максимальное количество было зафиксировано: в Кронштадтском районе — 26,17 мм; в Петродворцовом районе — 22,42 мм и в Курортном районе — 20,87 мм», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Несмотря на то, что за сутки выпало почти треть от месячной нормы, система водоотведения города успешно справилась с приемом дождевых стоков. Кроме того, скоплений воды у социально-значимых объектов, а также на наиболее «уязвимых» к скоплениям воды адресах не зафиксировано.

«Сегодня на улицах Санкт-Петербурга дежурят 68 бригад Водоканала», — подытожили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что добравшийся ко второй половине дня 30 августа до Санкт-Петербурга циклон «Орнелла» принес в Северную столицу и Ленинградскую область сильные дожди и ветер. 31 августа в городе на Неве объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, в течение дня дождь не прекратится, вместе с тем усилится ветер, его порывы будут достигать 18 м/с.