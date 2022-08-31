Москва, 31 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в страны Евросоюза полностью прекращены, сообщили 31 августа в компании Газпром.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

В компании рассказали, что с сегодняшнего дня на газопроводе начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

Ранее об остановке поставок топлива стало известно из данных операторов немецких газопроводов Opal и Nel, а также оператора «Северного потока» компании Nord Stream AG.

Возобновление поставок в случае успешного проведения работ запланировано 3 сентября в 4:00 по московскому времени.