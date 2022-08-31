Сеул, 31 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено расширить масштабы официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2023 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в бюджет на следующий год заложено 4,5 трлн вон (~$3,3 млрд) на ОПР, что 14,2% или на 561,2 млрд вон (~$419,5 млн) больше, чем в текущем году.

Известно, что объём средств на гуманитарную помощь увеличен с 236,6 млрд вон (~$176,8 млн) до 274,4 млрд вон (~$205,1 млн), на региональное сотрудничество— 238,5 млрд вон (~$178,2 млн), на сотрудничество в целях развития — 97,2 млрд вон (~$72,6 млн).

Объём средств, выделенный на вклад в международные организации, увеличен на 64%, до 276,7 млрд вон (~$206,7 млн).

Официальная помощь в целях развития (ОПР) — один из видов иностранной помощи, один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию.