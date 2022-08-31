Екатеринбург, 31 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Армения вышла на лидирующие позиции по поставкам цветов в Свердловскую область. Тем самым сменив в условиях санкций основного поставщика цветов — Нидерланды. Об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Отмечается, что поставки цветов из Армении в Свердловскую область производятся ежедневно. Самолёты загружены примерно тонной свежесрезанных цветов.

При этом, несмотря на смену поставщика, ассортимент цветов накануне первого сентября не пострадает. На прилавках появятся букеты роз, гербер, альстромерий и других цветов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов из России. Это привело к прекращению поставок в Россию цветов из европейских стран.