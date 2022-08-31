Куала-Лумпур, 31 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Малайзии, 97-летнего Махатхира Мохаммада госпитализировали 31 августа, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Махатхир Мохамад

Малайзийский политик дал положительный результат на COVID-19 и был немедленно госпитализирован. Политика доставили в национальный институт сердца для наблюдения.

Махатхир Мохаммад получил три дозы вакцины против коронавируса. Последняя доза была введена в ноябре 2021 года.

У 97-летнего политика есть проблемы с сердцем. Он перенес сердечный приступ и операцию по шунтированию.

Напомним, Махатхир Мохаммад занимал пост премьер-министра Малайзии в течение 22 лет до 2003 года. Он был переизбран на пост премьер-министра в возрасте 92 лет, когда его коалиция победила на выборах 2018 года.