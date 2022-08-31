Бухарест, 31 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Причиной срочной продажи крупнейшей в Румынии теплоэлектростанции Mintia в уезде Хунедоара на западе страны стала неспособность государства оплачивать долги предприятия и гарантировать нормальную работу его структур. Об этом 31 августа со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«За последние несколько лет суммарный долг ТЭС Mintia превысил 1,5 млрд евро, причем 75% этой суммы приходилось на государственный бюджет, — отметил, в частности, министр. — Только реализовав мощности теплоэлектроцентрали через аукцион, мы смогли списать задолженность и избежать дополнительных финансовых проблем».

При этом, по словам Попеску, новый владелец гарантировал официальному Бухаресту продолжение работы станции.

Напомним, 27 августа текущего года Mintia была продана на открытых торгах иорданской энергетической корпорации Mass Holding за €91,2 млн.