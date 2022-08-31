В новосибирских школах увеличена стоимость питания для детей
Новосибирск, 31 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области на 26% проиндексирована базовая стоимость питания детей во всех школах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В отношении всех муниципалитетов на региональном уровне было принято справедливое решение, к которому подтолкнула моя встреча с однопартийцами: они обратили внимание на диспропорцию в суммах питания для разных муниципалитетов и разных категорий, — уточнил Травников. — В этом году при поддержке депутатов Законодательного собрания региона в бюджете предусмотрены дополнительные средства и на эти цели».
Он отметил, что решение принято с учётом роста цен на продукты питания. Также выровнена базовая стоимость питания для всех категорий школьников.
Отметим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в 2021 — 2022 учебном году составил 99,5% (2020-2021 учебном году — 97%), в том числе учащихся начальных классов — 99,9%, учащихся средних и старших классов — 99,1%.