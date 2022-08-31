Новосибирск, 31 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области на 26% проиндексирована базовая стоимость питания детей во всех школах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Школьная столовая

«В отношении всех муниципалитетов на региональном уровне было принято справедливое решение, к которому подтолкнула моя встреча с однопартийцами: они обратили внимание на диспропорцию в суммах питания для разных муниципалитетов и разных категорий, — уточнил Травников. — В этом году при поддержке депутатов Законодательного собрания региона в бюджете предусмотрены дополнительные средства и на эти цели».

Он отметил, что решение принято с учётом роста цен на продукты питания. Также выровнена базовая стоимость питания для всех категорий школьников.

Отметим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в 2021 — 2022 учебном году составил 99,5% (2020-2021 учебном году — 97%), в том числе учащихся начальных классов — 99,9%, учащихся средних и старших классов — 99,1%.