Москва, , 09:22 — REGNUM Статус контртеррористической следует присвоить военной операции на территории б. УССР, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»). Об этом он рассказал 31 августа РИА Новости.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Киев превратился в оплот и рассадник международного терроризма. Киевский режим преступно уничтожает собственное население, ведёт обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, предпринимает попытки агрессии в отношении соседних государств.

«Поэтому считаю, что характер специальной военной операции [в б. УССР] должен быть изменён. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал Шеремет.

Киевский режим превратился в угрозу для всего цивилизованного мира, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеремет предположил, что добровольное объединение вокруг России суверенных государств могло бы, подобно Советскому Союзу, противостоять экспансии Запада.

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