Саратов, 31 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели учащегося в Саратовской области поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Эмблема СКР

В адрес главы СКР было направлено обращение в связи с гибелью в июне 2022 года 16-летнего студента одного из колледжей Саратовской области. Мать погибшего несовершеннолетнего не согласна с ходом расследования уголовного дела и занятой следователем позиции.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования дела, в том числе по доводам заявительницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница города Балаково Саратовской области пожаловалась в средствах массовой информации на непредоставление жизненно важных лекарств ее несовершеннолетнему сыну. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

Читайте также: Бастрыкин дал поручения после письма матери осужденного на 20 лет