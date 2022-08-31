Пермь, 31 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Пермском крае с владельца предприятия общественного питания взыскан уголовный штраф — 1 млн рублей, сообщили 31 августа в пресс-службе УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее мужчина был осужден за коммерческий подкуп. Он, желаю получит аренду помещения под буфет в больнице, за свою победу в аукционе предложил конкурентам 300 тыс. рублей. Однако участники тендера отказалась вступать в преступный сговор и проинформировали полицию о предложенной взятке. Бизнесмена задержали после передачи денежных средств.

После того, как приставы уведомили предпринимателя о возбуждении исполнительного производства и наказании при злостном уклонении от исполнения судебного решения, уголовный штраф был погашен.