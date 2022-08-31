Самара, , 09:21 — REGNUM 704 школы откроют свои двери для 363 850 учеников 1 сентября в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Первоклассники Mil.ru

Сообщается, что в регионе к новому учебному году готовы 684 государственных и муниципальных образовательных организации и 20 негосударственных. При этом 319 051 школьников будут учиться в первую смену (82,7% от общего числа учеников), во вторую смену будут учиться 44 799 человек (12,3%).

Отмечается, что в регионе школьный порог в новом учебном году перешагнут 41 500 первоклассников. При этом в трех школах Самарской области (школа №1 в поселке Смышляевка м. р. Волжский, школа № 7 города Самары, образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожный м. р. Волжский) открывается свыше 15 первых классов. Так, в образовательном центре «Южный город» впервые число первых классов достигнет 28, один из первых классов получит литеру «я». Еще в трех школах (школа №26, №57, №68 в городе Самары) откроют более десяти первых классов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что все школы в Самарской области готовы к новому учебном году.

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