Херсон, 31 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Лидер киевского режима В. Зеленский стал палачом народа, проживающего на территории б. УССР. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, страны Запада выделяют деньги и требуют от Зеленского конкретных действий и контрнаступлений. При этом гибнут обычные люди, которым задурманили головы и загнали в окопы на верную смерть. Сам Зеленский и его прихвостни в окопы не идут.

«Зеленский с радостью и присущим ему артистичным пафосом выполняет роль палача [проживающего на территории б. УССР] народа», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Так, попытка наступления на Херсон обернулась для киевских войск большими потерями и очередным крахом. Обыкновенных жителей выловили и без обучения отправили в горнило войны, добавил он.

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