Токио, , 09:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида ответит на вопросы оппозиции о решении правительства провести государственную церемонию похорон экс-премьера Синдзо Абэ, на специальном парламентском заседании, которое будет проведено до начала внеочередной сессии. Об этом 31 августа сообщает агентство Kyodo.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Соответствующий вопрос был задан журналистами Кисиде, только что завершившему карантин из-за коронавируса, на входе в рабочую резиденцию.

Фумио Кисида «Я лично приму участие».

Внеочередная парламентская сессия традиционно созывается в Японии в сентябре–октябре.

По опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживают менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержанно к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии, которые потребовали от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы возглавляющий её и правительство Кисида подробно объяснил депутатам и населению решение о государственных похоронах Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты на проведение 27 сентября в Токио государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, составят 250 млн иен (около $1,8 млн).

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