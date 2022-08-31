Токио, 31 августа 2022, 09:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида ответит на вопросы оппозиции о решении правительства провести государственную церемонию похорон экс-премьера Синдзо Абэ, на специальном парламентском заседании, которое будет проведено до начала внеочередной сессии. Об этом 31 августа сообщает агентство Kyodo.
Соответствующий вопрос был задан журналистами Кисиде, только что завершившему карантин из-за коронавируса, на входе в рабочую резиденцию.
Внеочередная парламентская сессия традиционно созывается в Японии в сентябре–октябре.
По опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживают менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержанно к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии, которые потребовали от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы возглавляющий её и правительство Кисида подробно объяснил депутатам и населению решение о государственных похоронах Абэ.
Как сообщало ИА REGNUM, затраты на проведение 27 сентября в Токио государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, составят 250 млн иен (около $1,8 млн).
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