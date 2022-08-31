Таллин, , 09:09 — REGNUM Почти три десятка компании в Эстонии обратились к властям республики с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии, передаёт портал ERR.

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Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, это необходимо для продолжения ведения бизнеса в нефтяной сфере с Россией. Список обратившихся к властям компаний также прилагается. В нём значатся 28 фирм. Как подчеркнул глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, обнародование этого перечня не нарушает правил коммерческой тайны. Так, например, среди предприятий, пожелавших освободиться от исполнения санкций против России, оказались Flexoil OÜ, United Stream OÜ и Baltic Marine Bunker AS, а также эстонская железнодорожная государственная корпорация Operail AS.

«Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — отметил глава эстонского МИД.

Министр добавил, что власти страны уже предоставили предложения по новому пакету санкций, направленных на снижение торговли энергоносителями ЕС с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать в себя всеобъемлющее эмбарго на энергоносители. Эстония также предлагает окончательно отделить российские банки от системы расчётов SWIFT и запретить въезд граждан России в Евросоюз.

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