Рим, , 09:09 — REGNUM Судно Организации Объединенных Наций Brave Commander, на борту которого находилось 23 тысяч тонн зерна с территории б. УССР, достигло берегов Африки. Об этом сообщает входящая в структуру ООН Всемирная продовольственная программа (WFP).

Порт Джибути CharlesFred

По информации агентства, корабль пришвартовался в порту Джибути, где зерно должны выгрузить и перевезти в Эфиопию. В WFP отметили, что указанного количества продовольствия хватит, чтобы прокормить полтора миллиона человек в течение одного месяца.

Вслед за Brave Commander к Африке должно подойти другое судно, на борту которого находится 7 тысяч тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов трех судов Hazar S, Maran Astronomer и Lady Aillar, которые должны вывезти с территорий б. УССР в общей сложности 107 тыс. тонн кукурузы.

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