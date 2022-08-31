Владивосток, , 09:07 — REGNUM Минсельхоз РФ перевыпустил правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Обновленный документ вступит в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2028 года. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Правила рыболовства регулируют добычу в режиме разных видов рыболовства. В том числе устанавливают требования для промышленного лова, любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, в основных районах промысла на Чукотке останавливают добычу лососевых для всех видов рыболовства.