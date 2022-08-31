Иркутск, 31 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Завтра, 1 сентября, школьные линейки в образовательных учреждениях Иркутской области пройдут на открытом воздухе и будут разделены по параллелям, чтобы исключить массового скопления обучающихся. В случае непогоды мероприятия состоятся в школах, информирует телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области 1 сентября

Как сообщил глава регионального минобра Максим Парфенов, новый учебный год начнется в очном режиме с соблюдение действующих санитарных правил.

«После длинных летних каникул детям необходимо вспомнить правила дорожного движения, другие меры безопасности, связанные с пребыванием на улице и в общественных местах. Родителям младших школьников, особенно первоклашек, рекомендую вместе с детьми определить самый безопасный маршрут из дома к школе и пройти по нему вместе с ребенком, еще раз обязательно повторить вместе правила безопасного поведения. А педагогам — уделить несколько минут в конце урока и еще раз напомнить детям о тех простых вещах, которые могут уберечь их от беды», — подчеркнул Максим Парфенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября, в День знаний в Иркутской области будет введено ограничение розничной продажи алкоголя.

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