Донецк, 31 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:15 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 8:15 боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.