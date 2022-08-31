Южно-Сахалинск, , 09:07 — REGNUM В Шахтерске Донецкой Народной Республики специалисты с Сахалина ввели в работу первый умный ФАП. До конца 2022 года будут открыты ещё два аналогичных пункта. Об этом рассказали на встрече заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака с волонтёрами, которые вернулись из ДНР, в Южно-Сахалинске.

ФАП Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Приехавшие в Донбасс с Сахалина офтальмолог, невролог, онколог и кардиолог вели приём населения в местных амбулаториях. В день специалисты принимали до 60 человек.

Сахалинские специалисты помимо прочих проблем помогут Шахтёрску создать единую цифровую систему.

«Мы хотим помочь в создании образцового медицинского участка, в который войдут поликлиника с амбулаториями и ФАПами. Это важная организационная работа, которая позволит повысить доступность услуг здравоохранения в республике. Начинаем усиленно трудиться в этом направлении уже с октября», — рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область внесла свой весомый вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. На встрече с молодёжью островного региона в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил жителей Сахалина за оказанную помощь.