Якутск, 31 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. 13-летняя девочка попала под колёса автомобиля, когда переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в столице Якутии. ДТП произошло 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Пешеходный переход

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В госавтоинспекции подчеркнули, что девочка находилась без сопровождения взрослых. О её состоянии не сообщается. Известно, что за рулём был 30-летний водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Госавтоинспекции в Омске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребёнок. 11-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе 30 июня.