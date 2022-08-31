Санта-Моника, США, 31 августа 2022, 09:03 — REGNUM Студия Naughty Dog выложила в Сеть новый трейлер ремейка The Last of Us, в котором показана локацию «Городок Билла» из четвёртой главы игры. Ролик был опубликован 30 августа на портале Comicbook.
Длительность видео составляет более семи минут. Разработчики продемонстрировали зрителям несколько боевых сцен, а также известную битву Джоэла с Топляком (человек в финальной стадии заражения кордицепсом) в школьном спортзале.
Напомним, релиз The Last of Us Part I состоится 2 сентября 2022 года. Стоит отметить, что ремейк The Last of Us выйдет за несколько месяцев до премьеры сериала HBO на основе игры, в котором главные роли исполняют Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриэл луна.
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