Санта-Моника, США, 31 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Студия Naughty Dog выложила в Сеть новый трейлер ремейка The Last of Us, в котором показана локацию «Городок Билла» из четвёртой главы игры. Ролик был опубликован 30 августа на портале Comicbook.

Скриншот из трейлера игры Ремейк The Last of Us

Длительность видео составляет более семи минут. Разработчики продемонстрировали зрителям несколько боевых сцен, а также известную битву Джоэла с Топляком (человек в финальной стадии заражения кордицепсом) в школьном спортзале.

Напомним, релиз The Last of Us Part I состоится 2 сентября 2022 года. Стоит отметить, что ремейк The Last of Us выйдет за несколько месяцев до премьеры сериала HBO на основе игры, в котором главные роли исполняют Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриэл луна.