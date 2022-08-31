Бекаси, Индонезия, , 09:03 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди, произошло в Бекаси, в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате аварии столб на обочине шоссе рухнул после того, как в него врезался грузовик с прицепом. Сообщалось, что в результате инцидента погибли в общей сложности 10 человек.

Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Индонезии подтвердил информацию об аварии.

«Всего на сегодняшний день число жертв составляет 30 человек. В результате погибли 10 человек», — заявили в полиции, добавив, что из 10 погибших семеро были школьниками.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро индонезийских военнослужащих были арестованы по подозрению в жестоком убийстве четырех коренных жителей провинции Папуа.

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