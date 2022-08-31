Благовещенск, , 09:09 — REGNUM Жительница Благовещенска доверила годовалого сына женщине, которая била его до ссадин и синяков. В отношении няни возбуждено уголовное дело, его расследовали и передадут в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Ребёнок ИА REGNUM

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Женщину обвиняют в истязании несовершеннолетнего по статье 117 УК РФ. Няня била малыша, а матери говорила, что синяки и ссадины на его теле появляются от того, что он падает, когда пытается ходить. Благовещенка заподозрила неладное, когда ребёнок стал бояться няни. Амурчанка установила в квартире видеокамеру и увидела, как женщина избивает её сына. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

На допросах женщина не признала свою вину, но доказательства зафиксировали как минимум три факта истязания малыша. Обвинительное заключение по делу няни утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей. Его фигурантами стали мужчина 1984 года рождения и женщина 1985-го. Жертвами стали несколько их детей.