Барнаул, , 09:01 — REGNUM В Алтайском крае военные пенсионеры вновь начали получать льготные лекарства, сообщает 31 августа минздрав региона. Поясняется при этом, что на эти цели Минобороны России дополнительно выделило более 20,5 млн рублей. Средства позволят обеспечить людей препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших медикаментов. В него входят десятки препаратов.

Лекарства

За бесплатными рецептами следует обращаться в государственную медицинской организации по месту жительства.

Получить лекарства можно в государственной или частной аптеке, прикреплённой к медорганизации, и отпускающей препараты по бесплатным рецептам. В Барнауле, например, это пункты сети «Аптеки Алтая».

Как сообщало ИА REGNUM, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко планирует провести консультации с Минобороны и думским комитетом по обороне для решения проблемы выплаты пенсий военным пенсионерам из числа беженцев и жителей освобожденных территорий.

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