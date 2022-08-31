Москва, , 09:00 — REGNUM В Китае учёные разработали наноматериал для нейтрализации различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, сообщает сегодня, 31 августа, агентство Синьхуа .

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наноматериал представляет собой ультратонкий составной нанолист, изготовленный из меди, индия, фосфора и серы. Наноматериал обладает высокой способностью связываться с доменом спайкового белка SARS-CoV-2, это можно использовать для «захвата вируса» и его нейтрализации.

Исследования были проведены совместно специалистами из Шэньчжэньского института передовых технологий при Академии наук КНР, Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий и Куньминского института зоологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за ухудшения эпидемической обстановки по COVID-19 не планируется вводить дистанционное обучение и перевода работающих граждан на удалённую работу.

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