Томск, 31 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь. Об этом заявил замглавы федерального агентства Игорь Костюченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Alexei Rudoy Коммунальный мост через реку Томь

По его словам, этот вопрос является важным не только для города, но и для всего региона в целом. В частности, мост потребуется для развития межвузовского кампуса.

При этом открытыми остаются вопросы по планированию и оценке транспортной ситуации, в связи с чем чиновник попросил городское и областное руководства вынести их на рассмотрение правительственной комиссии по региональному развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о необходимости третьего моста в Томске поднял врио губернатора Владимир Мазур поднял в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, для развития города необходимо освоение левобережья, в котором пока проживает более 8 тыс. человек.