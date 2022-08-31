Донецк, 31 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:40 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Зайцево: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 7:45 боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.