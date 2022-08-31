Донецк, 31 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:28 — н. п. Орловка — н. п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 7:30 боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.