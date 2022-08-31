Сеул, , 08:54 — REGNUM В июле 2022 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократилось за месяц на 0,1%, до 117,9 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель вновь начал падать после трех месяцев роста. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,8%.

При этом эксперты отмечают рост производства в автомобильной промышленности, сферах услуг, оптово-розничной торговли, искусства и досуга, транспортных услуг, а спад — в сферах полупроводников и машиностроения.

Розничные продажи сократились на 0,3%. Потребление продолжает падать на протяжении пяти месяцев подряд. Инвестиции в произвосдтвенные мощности упали на 3,2%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.