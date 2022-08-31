Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратове учителя и родители неоднократно жаловались на нехватку мест в школах. К 1 сентября в городе появятся 2 тыс. новых ученических мест. Также с начала учебного года во всех городских школах заработают бесплатные группы продленного дня, говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в школе №5 новый пристрой обеспечит местами 1700 школьников. Вторая смена в данном учреждении будет не нужна. В старом корпусе провели капитальный ремонт.

В 84-й школе также появилась пристройка, где будет располагаться бассейн, а в существующем корпусе сделали капремонт.

В микрорайоне Иволгино в 2022 году построили новую школу на 825 мест.

ИА REGNUM напоминает, в программу капитального ремонта вошли 19 школ Саратовской области. На полное обновление своей материально-технической базы учреждения получили до 120 млн рублей.

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