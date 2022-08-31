Иркутск, , 08:53 — REGNUM В преддверие празднования Дня Байкала, который отмечается 4 сентября 2022 года, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 31 августа принял участие в акции по выпуску более 70 тысяч мальков хариуса в Иркутское водохранилище. Как сообщает телеграм-канал главы Приангарья, мероприятие проходило близ посёлка Бурдугуз. Его организатором стало ООО «Газпром инвест» «Иркутск» в рамках реализации экологической программы «Газпрома».

Мальки Igor Shurenko

«В нашей области постоянно проводится работа, направленная на воспроизводство водных биологических ресурсов, увеличение количества промысловой рыбы. Только в этом году в Братское водохранилище было выпущено более полутора миллионов мальков пеляди и хариуса. Важно, что к этой работе подключились и крупные компании. Программа того же «Газпрома» предусматривает выпустить в общей сложности два миллиона мальков до конца 2024 года», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Охотское море в Хабаровском крае резидент ТОР «Николаевск» 20 тыс. мальков кеты выпустили в свободное плавание.

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