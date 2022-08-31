Новая Каховка, Украина, 31 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Киевский режим проводит прямые террористические атаки против мирного населения. Об этом заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в связи с продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Город Новая Каховка подвергается обстрелам уже несколько месяцев, в последние дни интенсивность ударов увеличилась в несколько раз. ВСУ выпускают снаряды по городской инфраструктуре и жилым домам.

«Это прямые террористические атаки. Это прямой террор против мирного населения», — сказал Леонтьев РИА Новости.

Киевские силовики пытаются запугать население, но жители города всё равно готовятся к школе, дети получают подарки и учебники, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонскую область в ходе спецоперации освободили российские войска.

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