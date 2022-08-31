Москва, 31 августа 2022, 08:50 — REGNUM Боевая машина поддержки танков «Терминатор» способна выдерживать попадание ракеты ПТРК Javelin. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор»
Андрей Черкасский © ИА REGNUM

По информации собеседника агентства, российская техника обладает повышенной защитой, которая, как показал боевой опыт, позволяет выдерживать попадание Javelin и других ПТРК.

«После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — цитирует СМИ слова источника.

Также агентство приводит слова другого источника, рассказавшего, что «Терминаторы» хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР, показав высокую устойчивость, эффективность и живучесть.