Москва, 31 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» способна выдерживать попадание ракеты ПТРК Javelin. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

По информации собеседника агентства, российская техника обладает повышенной защитой, которая, как показал боевой опыт, позволяет выдерживать попадание Javelin и других ПТРК.

«После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — цитирует СМИ слова источника.

Также агентство приводит слова другого источника, рассказавшего, что «Терминаторы» хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР, показав высокую устойчивость, эффективность и живучесть.