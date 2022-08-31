Вашингтон, 31 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Даже если Киев смог бы захватить Крым военным путём, режиму Зеленского не удалось бы провести там дерусификацию. Об этом в статье для газеты Politico написал обозреватель Джейми Деттмер.

Максим Стоялов Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что киевский режим столкнулся бы с сопротивлением жителей полуострова, где 65% населения — русскоязычные граждане.

Журналист напомнил, что Зеленский в День независимости пообещал, что киевская армия возьмёт Крым.

«Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании [«мовы»] в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — задался вопросом обозреватель.

Деттмер также указал, что на территории бывш. УССР активно избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей. Кроме того, Киев исключил русский язык и литературу из школьной программы. В свою очередь законодательный орган киевского режима поддержал инициативу о запрете ввоза и распространения в стране российских книг и издательской продукции.

Автор публикации также отмечает, что «настойчивое отстаивание страной своего права на существование отдельно от России понятно, но устранение российского культурного и языкового влияния чревато будущими проблемами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский пригрозил «любыми средствами» отобрать Крым у России, при этом «не советуясь с другими странами».

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал эти заявления Зеленского «ахинеей» и «плохой затеей». Подобные слова, считает Бобков, направлены на удержание от социального развала территорий, где правит киевский режим. Он добавил, что подобная риторика за гранью адекватности нужна для поисков нелепых обоснований, почему б. УССР стала ареной противостояния с Россией.

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