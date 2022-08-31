Красноярск, , 08:48 — REGNUM В Красноярске 31 августа возможен сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Непогода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 31 августа в центральных районах Красноярского края и в городе Красноярске ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Добавим, по информации синоптиков, 1 сентября в центральных районах края местами ожидаются грозы. В южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 31 августа действует штормовое предупреждение.

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