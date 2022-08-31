Томск, 31 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Томске стартовал приём заявок на подключению к теплоснабжению детских садов, школ и других социальных объектов до начала отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Как отмечается, заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке при наличии технической возможности для подключения. К настоящему времени при этом заявок ещё не поступало.

«Если температура в учреждении опустится ниже комфортных значений, руководители могут подать заявку на включение отопления в СП Тепловая инспекция и энергоаудит АО «ТомскРТС», — добавили в мэрии.

Добавим, что в 2021 году до старта отопительного сезона тепло получили более 200 учреждений, в том числе 88 детсадов.