Пермь, 31 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Перми в память о погибшем в ходе специальной военной операции сотруднике Росгвардии Денисе Соколове открыли мурал, сообщили 31 августа в пресс-службе ведомства.

Росгвардия Мурал

Граффити появилось на жилом доме по улице Транспортная. Изображение создано приглашенными из Москвы художниками.

Церемония открытия мурала началась с исполнения гимна России военным оркестром Пермского военного института войск национальной гвардии России.

«Денис Соколов был настоящим профессионалом своего дела, патриотом своей страны, честный и порядочный сотрудник, который сохранил верность присяге и ценой своей жизни выполнил служебный долг до конца. Это тяжелая невосполнимая потеря. Наша святая обязанность всегда помнить его подвиг и имя», — отметил начальник Управления Росгвардии по Пермскому краю генерал-майор полиции Борис Бородавин.

Добавим, Денис Соколов родился 14 марта 1983 года в Перми. С ноября 2002 года по ноябрь 2004 года проходил военную службу в батальоне обеспечения учебного процесса Пермского военного института внутренних войск МВД России. Закончил её в должности командира отделения. С октября 2009 года проходил службу в ОМОН Росгвардии, пройдя путь от старшего сержанта до старшего лейтенанта полиции.

При проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик 25 февраля 2022 года погиб в бою с превосходящими силами противника. Ценой собственной жизни сохранил жизни своих товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга Указом президента России Денис Соколов награждён орденом Мужества (посмертно).