Куала-Лумпур, 31 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. МИД России поздравил Малайзию с Днем независимости 31 августа 2022 года, сообщает министерство иностранных дел страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

В 1957 году была принята Декларация независимости Малайзии, что ознаменовало новый этап в развитии государства, освободившегося от британского колониального бремени. В апреле 2022 года исполнилось 55 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Малайзией.

Глава МИД России Сергей Лавров в телеграмме своему малазийскому коллеге Сайфуддину Абдулле отметил, что обе страны связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия.

«Российско-малазийские двусторонние отношения активно развиваются по многим направлениям. Поддерживается регулярный диалог на высшем и высоком уровнях», — говорится в заявлении МИД России.

Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнёрства Россия-АСЕАН.