Якутск, 31 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Прививочная компания против гриппа стартовала в Якутии. Жителей республики призывают вакцинироваться чтобы избежать осложнений после двойной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в региональном оперативном штабе.

Eknews.net Вакцина от гриппа

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«Наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Очень важно быть привитыми, поскольку наслоение двух серьезных вирусных инфекций может привести к худшему прогнозу. В связи с этим в республике стартует прививочная кампания против гриппа», — отметила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

В регионе также продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцинированы более 92% взрослых, продолжается ревакцинация. Обновили прививки от коронавируса более 70% якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область получила первую партию антигриппозной вакцины. Поступило 96 137 доз «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин и 252 580 доз «Совигрипп» для взрослого населения из групп риска.