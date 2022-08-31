Москва, 31 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В России из-за ухудшения эпидемической обстановки по COVID-19 не планируется вводить дистанционное обучение и перевод работающих граждан на удалённую работу. Оснований для этого нет. Об этом сегодня, 31 августа, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, передаёт ТАСС.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

По его словам, в отдельных регионах России с июля 2022 года отмечается рост заболеваемости COVID-19. Там приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах и даны рекомендации по вакцинации.

«Но на федеральном уровне для очередного введения таких значимых ограничительных мероприятий из-за вспышки коронавируса, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение, оснований нет», — подчеркнул Чуланов.

ИА REGNUM ранее сообщало, заболеваемость COVID-19 в России в течение одной-двух недель может достигнуть своего пика.

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