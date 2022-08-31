Москва, , 08:41 — REGNUM Многие умники из Европы любят рассуждать о том, чего ожидал или не ожидал президент России Владимир Путин, отметил сенатор Андрей Клишас в ответ на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций.

Ранее Шольц заявил, что санкции западных стран в отношении России правильные и эффективные. По его мнению, президент России Владимир Путин не ожидал такого «сильного и единого» ответа Европы на конфликт на территории б. УССР, пишет газета Magdeburger Volksstimme.

«Вот чего точно не ожидали европейские избиратели, так это того, что их интересы европейские политики с лёгкостью принесут в жертву гегемонии Вашингтона», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон анонсировал возможность новых санкций против России в случае проведения референдумов на освобожденных от нацистов территориях бывшей УССР.

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