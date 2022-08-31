Кировск, ЛНР, 31 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Партия гуманитарного груза весом 27 тонн, которую Иркутская область отправила в Кировск (ЛНР), прибыла к месту назначения, сообщил 31 августа в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Souzdobro.ru Гуманитарная помощь

«Посылки отправлялись практически со всей области. Свирск, Иркутск, Хомутово, Нижнеилимский район и многие другие районы не остались в стороне. Продукты питания, предметы гигиены будут распределяться среди людей из социально-незащищенных слоев населения. Канцелярию передадут первоклассникам, — а их в Кировске 109. Непосредственно для самого города — техника. Мотопомпы, бензокосы, бенозопилы. В ближайшее время её распределят по коммунальным предприятиям», — пояснил глава Иркутской области.

По его словам, уже собрана очередная партия груза: она пойдёт тем же маршрутом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска ЛНР Иркутская область отправила в начале августа. Тогда же было принято важное решение о том, что Прибайкалье берет шефство над городом Кировском.

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