Вашингтон, 31 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Конгрессмены-республиканцы попытаются объявить импичмент президенту США Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Республиканцы рассчитывают, что по итогам выборов получат большинство в Палате представителей. Пока Палату представителей и Сенат контролируют демократы — однопартийцы Байдена. Шансов на то, что предложения республиканцев об импичменте будут рассмотрены, нет.

«И они уже сейчас нацеливаются на то, что для многих из них является приоритетом: на объявление импичмента Байдену», — говорится в статье.

Сторонники импичмента считают Байдена ответственным за «серьёзные преступления», а именно — за ошибки при противодействии пандемии коронавируса, выводе войск из Афганистана и решении проблем с наплывом нелегальных мигрантов. Ещё одна резолюция касается деятельности сына Джо Байдена Хантера.

Как сообщало ИА REGNUM, за время, пока у власти в США находился республиканец Дональд Трамп, демократы дважды пытались объявить ему импичмент. Обе попытки не увенчались успехом.

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